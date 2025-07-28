رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر الأردن: دعم ثابت لغزة وحل الدولتين

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، مساء الاثنين، أن حكومته تعمل بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وحذر من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل ووقف تلك السياسات التصعيدية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما شدّد على ضرورة وقف الحرب فوراً، وإنهاء الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والإفراج عن المحتجزين من الجانبين، مؤكداً دعم القيادة الفلسطينية لجهود الوسطاء الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وطالب حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني وسيادة القانون في جميع الأراضي الفلسطينية.
-
أخبار متعلقة
-
فعاليات ومبادرات شبابية في عدد من المحافظات
-
الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية
-
أزمة مياه في المفرق بعد تركيب عدادات جديدة .. و"اليرموك" تتحرك
-
محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية
-
حملة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية بمحمية العقبة
-
مدرسة حقلية في البادية الشمالية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية
-
المجلس التمريضي ينظم ندوة إلكترونية حول تجديد مزاولة المهنة
-
انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تشجير وتزيين طريق حدود جابر