رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر الأردن: دعم ثابت لغزة وحل الدولتين

11:27 م

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الوكيل الإخباري- أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالجهود التي يبذلها الأردن ومصر في تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مثمّناً دعمهما الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. اضافة اعلان





وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، مساء الاثنين، أن حكومته تعمل بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.



وحذر من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل ووقف تلك السياسات التصعيدية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



كما شدّد على ضرورة وقف الحرب فوراً، وإنهاء الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والإفراج عن المحتجزين من الجانبين، مؤكداً دعم القيادة الفلسطينية لجهود الوسطاء الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وطالب حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني وسيادة القانون في جميع الأراضي الفلسطينية.