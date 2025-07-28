القدس للتأمين توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان لتوفير "تأمين رعاية" لتغطية علاج السرطان

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة القدس للتأمين بتقديم حلول تأمينية نوعية وشاملة لعملائها، مع التركيز على الرعاية الصحية المتخصصة والموثوقة، حيث يتيح البرنامج للمشتركين الاستفادة من مزايا حصرية تشمل:
ضمان العلاج الحصري في مركز الحسين للسرطان، أكبر وأعرق مركز متخصص في علاج مرض السرطان في المنطقة.
تأمين تكافلي غير ربحي، حيث تُوجه رسوم الاشتراك لعلاج المشتركين الذين أصيبوا بالسرطان.
سقوف تغطية متنوعة تضمن المنفعة القصوى للمشتركين.
خصومات خاصة على الفحوصات المخبرية والأشعة للمشتركين من غير المرضى.
البرنامج متاح لكافة الأعمار والجنسيات.
لا حاجة لانتظار إجراءات أو موافقات، حيث يتمكن المشترك من الاستفادة الفورية من كامل سقف التغطية حتى في حال اكتشاف الإصابة في آخر يوم من مدة الاشتراك.
كشف سريري سنوي مجاني في عيادة الكشف المبكر في مركز الحسين للسرطان.
وأكدت إدارة شركة القدس للتأمين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع مظلة خدماتها التأمينية الصحية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع الأردني
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