الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

50 شاحنة من المساعدات الانسانية الاغاثية تعبر لأهلنا في غزة من الأردن اليوم

ارتفاع جنوني على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

غالانت يطالب نتنياهو بمناقشة تمديد الخدمة الإلزامية

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات

ارتفاع إجمالي دين الأردن إلى 42.513 مليار دينار لنهاية أيار مشمولا بديون "الضمان"

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الخميس، 11-07-2024 04:02 م

مبادرة للتدريب على الابتكار في 4 مدارس حكومية

1720703010435


الوكيل الإخباري - نفّذت مؤسّستا إنجاز، ومتلايف "مبادرة "التدريب على الابتكار في المدارس"، في 4 مدارس حكومية في المملكة، استفاد منها أكثر من 1200 طالب وطالبة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمؤسسة إنجاز اليوم الخميس، تضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من البرامج بمشاركة مجموعة من المتطوعين أصحاب الخبرة، ركزت على بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.


ويأتي تنفيذ المبادرة ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تعزيز دور مختلف القطاعات، ليكونوا شركاء ومساندين في تطوير العملية التعليمية.


وقالت المتطوعة مع مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج "أنا ومحيطي" من مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين صبحه خليل، "إن البرنامج يساهم في صناعة الأثر الإيجابي للطلبة، ويحاكي المرحلة العمرية الخاصة بالمراهقين واليافعين، ويساعدهم في التعامل مع المواقف بأسلوب ناجح، وبما يسهم في بناء علاقة سليمة مع محيطهم، مشيرة الى أن التفاعل مع البرنامج ومجموعات العمل والأنشطة ساهمت في تغيير الصورة النمطية لدى الطلبة عن أقرانهم، ما زاد من ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم ومعرفة أهدافهم المستقبلية".


وقال الطالب زيد الكلباني من مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين، أحد المستفيدين من برنامج "أنا ومحيطي"، إن إن البرنامج يرسخ ويبني الثقة بالنفس وينمي مهارة التعبير عن الرأي، والتعرف على المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة والمستقبل، مبينا أنه تم استخدام وسائل مختلفة لتوصيل المعلومات مثل الفيديو والعروض التقديمية.


وبين المتطوع لتنفيذ برنامج تأسيس الشركة وبرنامج اليوم الوظيفي في قطاع التأمين إبراهيم سلامة، إنه من خلال التواصل المباشر مع الطلبة اكتشف أن لديهم إدراكا للواقع وما نحن بحاجته في المستقبل، ومن خلال التوجيه والإرشاد سيتمكن الطلبة من اكتشاف الفرص المستقبلية التي توفرها ريادة الأعمال.


وقال إن تفاعل الطلبة المشاركين مع البرامج كان جيدا ليتعرفوا على المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وتأسيس المشاريع الريادية وتعلم المهارات وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.


وشملت المبادرة تنفيذ مجموعة من البرامج منها تأسيس الشركة، اسأل الخبير، المناظرة، أنا ومحيطي، وبرنامج وظيفة ليوم في قطاع التأمين؛ وذلك بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب في مجالي الريادة والابتكار، كما تعمل المبادرة على تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدارس المشاركة.


وتأتي هذه الشّراكة لتتقاطع مع أهداف مؤسّسة إنجاز وأهداف مؤسّسة متلايف في الكثير من المجالات، حيث تهدف استراتيجية متلايف إلى تحفيز تقدّم الإدماج الاقتصادي لدى المجتمعات التي لا تحظى بالخدمات والتمثيل الكافيِين حول العالم، كما تهدف الى دعم فئة الشباب، وفتح الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي، ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، حيث يسهم هذا التعاون في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720705779160

اختتام فعاليات الملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب

WhatsApp Image 2024-07-11 at 4.39.25 PM

الصفدي وليف يبحثان إنهاء عدوان الاحتلال على غزة

0

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

24ee7e07-44ad-4f32-afd9-f0ba341c83cf

50 شاحنة من المساعدات الانسانية الاغاثية تعبر لأهلنا في غزة من الأردن اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

unnamed

الجامعة الأردنية.. افتتاح قاعة "عزّت زاهده" الأربعاء المقبل

أخبار متعلقة
2222-2

الملك يعزي ملك المغرب بوفاة والدته في اتصال هاتفي

1719773894059

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

1719493126019

الدهيسات: ربع مليون محتاج استفادوا من أضاحي جمعية المركز الإسلامي

559826_6_1714554812

اختتام برنامج تدريبي متخصص في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي

1718309274094

وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع

1718216604940

منحة من الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية لصالح مركز الحسين للسرطان والحوسبة الصحية