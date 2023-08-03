متصرفية الرصيفة تغلق مصنعا للسكاكر ومشغلا لأطباق الكرتون

الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الخميس منشأة لتصنيع السكاكر في المنطقة الحرفية بحي الحسين بالشمع الأحمر نتيجة مخالفات صحية جسيمة تمثلت بوجود براز جرذان داخل المستودع السفلي وعدم تغطية مناهل الصرف الصحي وانبعاث روائح كريهة منها وسوء مستوى النظافة العامة في المنشأة.



وبين متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد انه وخلال الجولة التفتيشية للجنة السلامة العامة وبالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الأمن العام تم ضبط المخالفة في المصنع وإغلاقه فورا وتوديع صاحب المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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واشار الى ان اللجنة تواصل عملها بشكل يومي وعلى جميع القطاعات خاصة الغذائية منها للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية خلال عملها, مؤكدا ان المتصرفية لن تتوانى عن إيقاف أي جهة تخالف القانون والأنظمة العامة والخاصة بالتعامل مع الغذاء لما فيه مصلحة المواطن والحفاظ على صحته.



وفي ذات السياق, أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة وبشكل تحفظي مشغل قص ولصق وتصنيع أطباق كرتون مخصصة لاستخدام المطاعم, في المنطقة الحرفية بحي الأمير علي لعدم وجود تراخيص رسمية لمزاولة المهنة وعدم توفر الاشتراطات الصحية في الموقع حيث تم ضبط حوالي 2500 كغم من الكرتون الصنف الغذائي و750 صينية كرتون معدة للبيع.