الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

سوريا.. قتيل و3 جرحى في استهداف مسيرة تركية لسيارة غرب القامشلي

متصرفية الرصيفة تغلق مصنعا للسكاكر ومشغلا لأطباق الكرتون

مواطن يشكو عثوره على شيء غريب داخل كيس شيبس في عمان

إعدام مواطن سعودي ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

محافظ المفرق يتفقد سير العمل في مديريتي البيئة والمالية

داعش يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات في إدلب بسوريا

إيران تعلق على الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

تحذير خطير لهذه الفئة من تناول الطماطم

العلوم التطبيقية تطلق مسابقة "أهل الإتقان للقرآن"

ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس

الخميس، 03-08-2023 07:55 م

متصرفية الرصيفة تغلق مصنعا للسكاكر ومشغلا لأطباق الكرتون

hhhhh


الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الخميس منشأة لتصنيع السكاكر في المنطقة الحرفية بحي الحسين بالشمع الأحمر نتيجة مخالفات صحية جسيمة تمثلت بوجود براز جرذان داخل المستودع السفلي وعدم تغطية مناهل الصرف الصحي وانبعاث روائح كريهة منها وسوء مستوى النظافة العامة في المنشأة.

وبين متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد انه وخلال الجولة التفتيشية للجنة السلامة العامة وبالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الأمن العام تم ضبط المخالفة في المصنع وإغلاقه فورا وتوديع صاحب المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

اضافة اعلان


واشار الى ان اللجنة تواصل عملها بشكل يومي وعلى جميع القطاعات خاصة الغذائية منها للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية خلال عملها, مؤكدا ان المتصرفية لن تتوانى عن إيقاف أي جهة تخالف القانون والأنظمة العامة والخاصة بالتعامل مع الغذاء لما فيه مصلحة المواطن والحفاظ على صحته.


وفي ذات السياق, أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة وبشكل تحفظي مشغل قص ولصق وتصنيع أطباق كرتون مخصصة لاستخدام المطاعم, في المنطقة الحرفية بحي الأمير علي لعدم وجود تراخيص رسمية لمزاولة المهنة وعدم توفر الاشتراطات الصحية في الموقع حيث تم ضبط حوالي 2500 كغم من الكرتون الصنف الغذائي و750 صينية كرتون معدة للبيع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gggg

محافظ المفرق يتفقد سير العمل في مديريتي البيئة والمالية

5202220195325197714179

العلوم التطبيقية تطلق مسابقة "أهل الإتقان للقرآن"

520231117235418096285

ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس

8202316454796481138

توضيح حول القرار السعودي بشأن الاردن

7202328214743338906329

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السادس في عجلون

520232212913971539279

تنويه هام إلى جميع السائقين في المملكة