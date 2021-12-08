مجاهد لـ الوكيل : صخرة فضائية ضخمة تقترب من الأرض السبت المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم أم الدامي الفلكي إن صخرة فضائية (كويكب) متوسط الحجم يقدر حجمه بحجم برج ايفل في فرنسا سيقترب من كوكب الارض يوم السبت القادم الموافق 11 كانون أول الجاري الساعة 3:51 مساء بتوقيت الأردن الشتوي منوها أن الحسابات الفلكية أكدت أنه لا يوجد أي خطورة من اقتراب هذا الكويكب من الأرض واصطدامه بها لا قدر الله.

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وأضاف مجاهد اليوم الاربعاء بتصريحات لـ " الوكيل الإخباري" أن الكويكب الذي أطلق عليه اسم (نيريوس) Nereus يتكون من معادن ثمينة مثل البلاتين والذهب والالماس والحديد والنحاس تقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار أمريكي، ولذلك تخطط وكالة الفضاء الامريكية ناسا لجذب مثل هذه الكويكبات وهبوط مجسات خاصة على سطحها وجلب المعادن إلى الأرض في المستقبل، حيث أن قيمة المعادن في الكويكبات الأخرى كفيلة بالقضاء على الفقر والبطالة في جميع شعوب دول العالم.



وأشار إلى أن بعض هذه النيازك يدور حول الشمس في مدارات خارج حزام الكويكبات، ويختلف حجمها ما بين حجم كرة القدم الى حجم الجبال الكبيرة، ومنها ما تشكل مع تشكل كواكب المجموعة الشمسية أو من بقايا المذنبات او المخلفات المتبقية من نشوء المجموعة الشمسية، وتقترب بعض هذه الكويكبات من الأرض على مسافات مختلفة ومهمة هذا المشروع في وكالة «ناسا» رصد وتحري مثل هذه الكويكبات وتحذير سكان الأرض من خطورة قد تنتج عن ذلك أو اصطدامها بالأرض لا قدر الله.

