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الإثنين، 01-08-2022 02:54 م

مجلسا محافظة العقبة والتنفيذي يناقشان المشاريع التنموية

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية إدارة الموارد المالية للمشاريع التنموية، وتوزيعها على الاحتياجات الخدمية العامة للمواطنين، وضرورة ربط تنفيذ أعمال المشاريع بمؤشرات أداء تبين نسب الإنجاز فيها.

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وأضاف الحجاج خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماع مجلسي محافظة العقبة والتنفيذي، أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على تقدم سير العمل في موازنة العام الحالي، وتلافي بعض المعوقات التي تواجهها، مشيرا إلى أهمية ربط الموازنة بأهداف وطنية تنعكس إيجابا على القطاعات الخدمية بشكل عام، وعكس الخطة التنفيذية ضمن دليل الاحتياجات المعد لعام 2023 لترك أثرا إيجابيا على المواطن وتقديم الخدمة له.


وقال إن المسار التنموي في محافظة العقبة يمر ضمن عدة مسارات هي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير وادي عربة والبلديات، وهي معنية بتنمية الاقتصاد والبنية التحتية وتحسينها في مختلف مناطق المحافظة.


من جهته، أشار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو إلى أهمية التشاركية الحقيقية مع المجلس التنفيذي، وعدم تعطيل أي من المشاريع الخدمية التي تخص المواطن، مؤكدا أن المجلس مع الاشتباك الإيجابي بهدف الخدمة العامة.


وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع المنفذة بالمحافظة وصلت إلى 19 بالمئة، موضحا أن هناك دراسات جديدة لإعادة تأهيل المستشفى الميداني في العقبة من خلال تخصيص مبلغ مالي من موازنة العام المقبل، ليكون المستشفى مركز طوارئ أو عيادات اختصاص.


ولفت إلى أن 48 بالمئة من موازنة المجلس خصصت للقطاع التربوي، وسيجري تفعيل الاتفاقيات بين المجلس وشركة تطوير العقبة ووزارة التربية، لتشغيل المدارس المجمعة في العقبة، وصيانة عدد من المدارس الحكومية في المحافظة.


وبين مفوض ريادة الأعمال والشباب في سلطة العقبة الخاصة، رمزي الكباريتي أن السلطة تدعم جميع المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة، وتحرص على التشاركية الإيجابية بين المجلسين التنفيذي واللامركزية لتطوير وتحسين البنى التحتية في جميع المرافق الخدمية العامة التي تخدم المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي في العقبة.

 




 

 


 

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