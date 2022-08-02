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الثلاثاء، 02-08-2022 02:35 م

مجلس أمانة عمّان يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - صادق مجلس امانة عمان في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على مسودة التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الامانة لسنة 2022 ، وذلك استناداً لأحكام المادة ( 2 ) من النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 38 ) لسنة 2022 .

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و بموجب التعليمات أصبحت الرخص المهنية ضمن السكن تصدر بقرار اداري وليس كما كان سابقاً من خلال لجان مختصة وهو ما يوفر الجهد الكبير والوقت على طالبي الرخص ضمن الأحياء السكنية والتي تقدم الكترونياً .


كما تضمنت التعليمات تعديلات على الشروط من حيث المساحة والابعاد على التجاري والمهن المشابهة ، بحيث أصبح البعد عن المهن المشابهة 300 متر ، والبعد عن أقرب تنظيم تجاري لا يقل عن 400 متر ، والسماح بممارسة المهنة ضمن محل لا تتجاوز مساحته عن 50 متر ، وكذلك السماح بترخيص مهن ضمن السكن للابنية الواقعة على شارع بسعة تنظيمية 20 متر فما دون .


واشتملت التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الامانة لسنة 2022 وضع الية واضحة لطريقة قياس الأبعاد والمسافات الواردة اعلاه.


ووافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون مع وزارة المالية بخصوص تحصيل المطالبات المالية المترتبة لأمانة عمان الكبرى على المكلفين .


كما وافق على الغاء اتفاقية عقد مشروع خدمة توريد وتركيب وتشغيل نظام الاتصال والتتبع للسيارات التكسي ضمن حدود امانة عمان بالتراضي مع اعادة كفالة حسن التنفيذ كون الشركة الموقعة على الاتفاقية لم تقم بالتشغيل 


 




 

 


 

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