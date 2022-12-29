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الخميس، 29-12-2022 07:26 م

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

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الوكيل الاخباري - استهل مجلس محافظة إربد جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من مرتبات الأمن العام.

وأكد رئيس المجلس في بداية الجلسة التفاف الجميع حول الوطن وقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية ومؤسساته، ودعا إلى التنبه من المتسللين بين صفوف المواطنين بهدف إثارة الفتن وتحقيق أهداف ومطامع خارجه عن نطاق المطالب السلمية.

وجدد المجلس مطالبته بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات، بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة.

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