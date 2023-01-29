الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: تفويض مساحات أراض مقامة عليها أبنية لشاغليها

الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في سوريا

مستجدات المنخفض القادم للاردن وأماكن تساقط الثلوج

تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي إلى 22% في 2022

ولي العهد مهنئا الملك بعيد ميلاده : دُمتَ للعطاء منارة

بيان صادر عن كتائب القسام

وزير التربية يقرر اعادة المعلمين الموقوفين من مجلس النقابة الى عملهم

مجلس محافظة إربد يرفض تخصيص مبالغ مالية لمشروعين

الأحد، 29-01-2023 07:40 م

مجلس محافظة إربد يرفض تخصيص مبالغ مالية لمشروعين

1020222521529756110641


الوكيل الاخباري - رفض مجلس محافظة إربد، في جلسته اليوم الأحد، توصيتين بتخصيص مبالغ لمشروعين لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة.

وقرر مجلس المحافظة، خلال جلسة عقدها برئاسة خلدون بني هاني، عدم الموافقة على توصية برصد 600 ألف دينار لاستكمال مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة.

كما قرر عدم الموافقة على توصية أخرى بتخصيص 160ألف دينار في موازنة العام الحالي، لإنارة الطريق بين بلدتي حرثا وعقربا بلواء بني كنانة وتأجيلها للعام المقبل.

وناقش المجلس خطة عمل المتابعة لتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي مع المدراء التنفيذيين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: تفويض مساحات أراض مقامة عليها أبنية لشاغليها

120232916472922408411

الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات

الدفاع المدني 4

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان

1202321185053186356421

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في سوريا

1202329162744829989924

"اليرموك" توضح حول مطالب العاملين بتثبيت عوائد الموزاي

1202318211018743036228

بدء فعاليات التمرين العسكري المشترك "بستان الزيتون"

أخبار متعلقة
102022319120476764232

افتتاح مكتب جديد لكهرباء اربد في لواء الوسطية

w

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

www

وزير الزراعة يرعى احتفال إربد بعيد الشجرة بكلية الحصن الجامعية

120231516549434856852

جلسة تعريفية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء بني عبيد

1220223121358264810920

جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي في إربد

wwww

لقاء يبحث آليات تنفيذ مشاريع المياه المتعثرة بإربد