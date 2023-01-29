مجلس محافظة إربد يرفض تخصيص مبالغ مالية لمشروعين

الوكيل الاخباري - رفض مجلس محافظة إربد، في جلسته اليوم الأحد، توصيتين بتخصيص مبالغ لمشروعين لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة.



وقرر مجلس المحافظة، خلال جلسة عقدها برئاسة خلدون بني هاني، عدم الموافقة على توصية برصد 600 ألف دينار لاستكمال مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة.



كما قرر عدم الموافقة على توصية أخرى بتخصيص 160ألف دينار في موازنة العام الحالي، لإنارة الطريق بين بلدتي حرثا وعقربا بلواء بني كنانة وتأجيلها للعام المقبل.



وناقش المجلس خطة عمل المتابعة لتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي مع المدراء التنفيذيين.

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