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الثلاثاء، 02-08-2022 02:11 م

مجلس محافظة العاصمة يتفقد عددا من المراكز الصحية في لواء الجيزة

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الوكيل الإخباري - تفقد مجلس محافظة العاصمة، اليوم الثلاثاء، عدداً من المراكز الصحية في لواء الجيزة للوقوف على احتياجاتها.

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وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي سيقوم بها المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك لقرب تجهيز دليل احتياجات موازنة 2023، وللإطلاع على احتياجات المراكز الصحية.


وأضاف أن الزيارة ركزت على أهم الإيجابيات والسلبيات الموجودة داخل المراكز الصحية، حيث تم زيارة مركز صحي الجيزة الشامل والذي يعد مركزاً متقدماً، وزيارة مركز صحي أم الوليد الفرعي والاستماع لمطالب أهالي القرية بتفعيل وتشغيل المركز وتوفير طبيب بشكل يومي بدلاً من 3 أيام في الأسبوع كون المركز يخدم 6 آلاف مواطن، مؤكدا أنه سيتم توجيه كتاب لوزير الصحة ليتم تفعيله بشكل يومي لحين تحويله لمركز أولي.


وبين أن المجلس اطلع كذلك على احتياجات مركز صحي أم الرصاص واستمع لأهم مطالب المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات ستكون على سلم أولويات الموازنة المقبلة.


وحضر الزيارة رؤساء البلديات وأعضاء مجلس المحافظة في لواء الجيزة.

 




 

 


 

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