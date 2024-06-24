مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - ناقش رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة، اليوم الاثنين، الواقع السياحي في محافظة الكرك والتحديات التي تواجهه بحضور مندوب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للمشاريع التنموية في الأردن تيتسو إيسونو ومدير سياحة الكرك ساطع المساعدة.

اضافة اعلان



وأوضح العبادلة، خلال اللقاء الذي حضره كذلك نائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء لجنة السياحة وعدد من أعضاء المجلس، ما تتمتع به محافظة الكرك من مواقع سياحية متنوعة ومنتشرة في أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تميزها إلا أنها بحاجه الى المزيد من العناية بها وتطويرها.



وأشار إلى العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما وأن الدعم الياباني للمملكة كان وما زال بصورة تعكس العلاقة بين البلدين الصديقين، مستعرضا عمل مجلس المحافظة والمشاريع السياحية التي يتم العمل عليها للنهوض بالواقع السياحي بالمحافظة.



من جهته، قال إيسونو إن الزيارة جاءت بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى اليابان وذلك يعكس التعاون والتشارك بين البلدين وإمكانية تطوير المواقع السياحية في الأردن، مشيرا إلى المهام والواجبات التي تقوم بها (جايكا) حيث عملت في مواقع سياحية وأثرية عدة داخل المملكة، كان آخرها في منطقة البتراء حيث تم العمل على تطوير المواقع السياحية والأثرية بعد عمل الدراسة اللازمة لها.



بدوره، أكد رئيس اللجنة السياحية والأثرية في مجلس المحافظة، ماهر الحوارنة، أن القطاع السياحي في الأردن يعتبر الرافد الأساسي لدعم موازنة الدولة الأردنية والتي تعاني من تحديات كبيرة في هذه الآونة ومنها اللاجئين، لا سيما وأن الأردن أضحى الملاذ الآمن لهم مما نتج عن ذلك زيادة الأعباء على قطاعات أخرى كالصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى وخاصة ومنها القطاع السياحي، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من أحداث إقليمية وهذا كله يؤثر على هذا القطاع الحيوي سلباً ويصبح إنتاجه دون المستوى المأمول، مؤكداً أن هنالك ثقة وعلاقة متينه بين البلدين الصديقين وعلى أعلى المستويات أملا في أن تسهم هذه الزيارة الكريمة في دعم هذا القطاع الحيوي.



من جهتهم، تحدث أعضاء المجلس في مداخلاتهم عن أهمية القطاع السياحي في المحافظة، والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الراهنة التي تواجه المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، معربين عن امتنانهم لهذه الزيارة الكريمة التي ستسهم في دعم هذا القطاع الحيوي في المحافظة.