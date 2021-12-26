الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 11:41 ص

مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي الإثنين

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الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن مفردات مؤتمره السنوي "أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية: الواقع والآفاق المستقبلية"، الذي يأتي هذا العام ضمن احتفالاته بمئوية الدولة الأردنية، الإثنين.

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وقال المجمع في بيان صحفي، إن انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الذي يستمر يومين، ستكون من قاعة الدكتور عبدالكريم خليفة في حرم المجمع، داعيا الراغبين في الحضور إلى متابعة البث المباشر للفعاليات عبر منصات المجمع المتعددة على فيسبوك ويوتيوب، يومي الاثنين والثلاثاء.


وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر السنوي من النخبة اللغوية والفكرية والأكاديمية والبحثية من الأردن والسعودية وفلسطين ولبنان والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيطاليا، سيقدمون 14 بحثاً ضمن 4 محاور متنوعة، تناقش تخصصات اللغة العربية بين الجمود والتطور، والتخطيط اللغوي في أقسام اللغة العربية، وواقع البحث العلمي ، وأساليب تدريس اللغة العربية.

 




 

 


 

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