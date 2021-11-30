المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

الوكيل الاخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 864.7 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 514.7 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحوالي 350 مليون دينار.

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وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الثلاثاء، إن الارتفاع يؤشر على أن الأردن اتخذ الطريق الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة وجهود الوزارة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي بمعالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.



وعلى صعيد النفقات العامة، أشار البيان إلى ارتفاع بقيمة 449.4 مليون دينار بنسبة بلغت 7.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل العجز المالي بعد المنح، انخفاضاً بحوالي 347.5 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 698.6 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما عكس جهود الحكومة ممثلة بوزارة المالية من حيث اتخاذ السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستقرار المالية العامة.