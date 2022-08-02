الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 10:07 م

محاضرة حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعة وبدعم من مؤسسة فولبرايت الأميركية محاضرة علمية حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي.

وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة سامينا سالم من جامعة هيوستن الأميركية اليوم الثلاثاء عدة محاور أهمها مفهوم الإجهاد العصبي وأسبابه والاختلافات في الاستجابة له، وتحديدًا عند فئة اللاجئين، وعلاقة الإجهاد العصبي بعوامل الأكسدة والالتهابات.

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