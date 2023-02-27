محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن مجلس التعليم العالي لم يوافق على استحداث أي تخصصات راكدة أو مشبعة.وقال محافظة، خلال رده على سؤال نيابي، اليوم الاثنين، إن مجلس التعليم العالي وجه الجامعات الحكومية والخاصة لتطوير الخطط الدراسية واستحداث تخصصات جديدة تتواءم مع سوق العمل.وأضاف أن التخصصات الحديثة التي وافق مجلس التعليم على استحداثها مثل علم البيانات والذكاء الصناعي والتسويق الإلكتروني والتخصصات التقنية.وبيّن الوزير أنه لم تتم الموافقة على الطاقة الاستيعابية لأكثر من 131 تخصصا راكدا ومشبعا ولم يعلن عنها عند فتح باب القبول الجامعي الأخير.ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي لا يستطيع فرض استحداث أو إلغاء تخصصات معينة على الجامعات ولكنه يوجه.