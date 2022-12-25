محافظ الكرك يعلن جاهزية جميع الدوائر المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أعلن محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز مساء اليوم الأحد الجاهزية التامة لجميع الدوائر المعنية في مختلف ألوية المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.



وقال الفايز لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في الدوائر المعنية وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية المحتملة مشيرا أنه تم فتح غرفة عمليات رئيسية في مركز المحافظة وفرعية في الوحدات الإدارية ومختلف الدوائر الحكومية المعنية.

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