المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الكرك وحجز حفارة في المفرق - صور

الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك وحوض اليرموك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة وباسناد من مديرية الامن العام امن وقائي ومركز امن السرحان عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الرئيسية بطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب في الكرك وضبط حفارة مخالفة في حوض المفرق /سما السرحان.

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وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع شركة مياه العقبة تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة في القصر – منطقة الشحتور/ الكرك من خلال سحب خطوط بطريقة مخالفة من الخطوط الرئيسية تزود بركة ضخمة سعتها ألف متر مكعب، حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.



وفي محافظة المفرق تم ضبط حفارة مخالفة في منطقة رباع السرحان /سما السرحان تقوم بحفر بئر مخالف حيث تم حجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لضبط المخالفين.



وأعادت الوزارة / سلطة المياه دعوة المواطنين للإبلاغ عن هذه الاعتداءات كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.