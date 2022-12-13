السير تكشف سبب حادث تصادم 3 حافلات في الكرك

الوكيل الإخباري - رصد - قال النقيب موفق الخطبا، من إدارة السير المركزية، إن سبب حادث الحافلات الثلاثة في الكرك، الذي وقع أمس الإثنين، ونتج عنه 45 إصابة، ارتكاب السائقين عدد من المخالفات.



وأشار الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إلى أن المخالفات التي تم ارتكابها من قبل السائقين تمثلت (بالوقوف على مسرب من الطريق لاحد الحافلات، وترك مركبة مُعطلة على الطريق دون أي دلائل أو عاكسات لحافلة ثانية، وعدم أخذ الاحتياطات والسلامة المرورية للحافلة الأخرى، إلى جانب مخالفة اخرى تمثلت بعدم حمل أحد السائقين على رخصة تخوله قيادة الحافلة).

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وكانت قد تعاملت طواقم الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الكرك وشرطة الكرك، أمس الاثنين، مع حادث تصادم وقع ما بين 3 حافلات بمنطقة مؤاب.

