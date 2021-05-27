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الخميس، 27-05-2021 09:47 ص

محامي الأسيرين الأردنيين : تدهور الأوضاع الصحية لهما

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الوكيل الإخباري - قال محامي الاسيرين الاردنيين في سجون الاحتلال خالد محاجنة إن الأوضاع الصحية للأسيرين الاردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضوا له.

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وأضاف في تصريحات إذاعية الخميس ، أن سلطات الاحتلال ترفض نقل أحد الأسيرين للمستشفى، اللذان يعانيان من آلام شديدة في الرأس بسبب التعذيب
وأوضح أن الأسيرين الأردنيين تعرضا للشتم والاهانات وتعذيب ممنهج، ولساعات طويلة، كما يتم إخضاعه لجلسات تحقيق طويلة، تحت أشعة الشمس
وأضاف : مخابرات الاحتلال تضغط على النيابة العامة، من اجل تمديد اعتقالهما، بحجة استكمال التحقيق، ومحاولة انتزاع اعترافات من الأسيرين لادانتهما"
ولفت إلى أنه سيتم عرض الأسيرين اليوم الخميس على المحكمة للمرة الرابعة على التوالي، وأن هيئة الدفاع تبذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عنهما، مبيناً أن القضاء الاسرائيلي لا يمكن التعويل عليه.


وبيّنَ أن سلطات الاحتلال تتهم الاسيرين بالتخطيط والتحضير لشن عمليات ضد اليهود في الأراضي المحتلة، كما تتهم أحدهما بحيازة سكين حاول تنفيذ عملية طعن بها، مشيراً أن الأسيرين اعترافا بأنهم عبروا الحدود من أجل الوصول للمسجد الاقصى وليس لتنفيذ أي عمليات.


وأكد أن سلطات الاحتلال ترفض السماح حتى الآن للسفير الأردني لزيارة الأسيرين في السجن.


 




 

 


 

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