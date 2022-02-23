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الأربعاء، 23-02-2022 04:41 م

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

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الوكيل الاخباري - وقعت مديرية الأمن العام وشركة بيانات للملكية الفكرية اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وبما يضمن اتخاذ التدابير القانونية والوقائية الكافية لحماية المنتج والمستهلك ، وذلك بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال ومدير شركة بيانات للملكية الفكرية نضال الخاروف. 

وأكد العميد أبو شتال أن حقوق الملكية الفكرية تحظى في وقتنا الراهن باهتمام كبير في مختلف دول العالم ، إذ تعكس التقارير الصادرة حول أعمال القرصنة الفكرية الجهود الدولية الكبيرة التي تبذل من أجل الحد من تلك التعديات والقرصنات الفكرية .

وأوضح المساعد للإدارة والقوى البشرية أن مديرية الأمن العام تعمل وفق أسس مهنية وقانونية من خلال قسم حماية الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي , لافتاً إلى سعي المديرية الدائم إلى مواكبة القوانين الناظمة في هذا المجال  . 

وأشار العميد معتصم ابو شتال إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن نهج الشراكة الذي تنتهجه مديرية الأمن العام والذي يهدف إلى مد جسور التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة لتبادل الخبرات ومواكبة مختلف المستجدات في هذا المجال .

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