الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 08:55 م

الأمن العام تلقى 130 ألف مكالمة منذ مساء الأربعاء

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الوكيل الإخباري - قال مدير الإعلام والشرطة المجتمعية في الأمن العام العقيد محمود الشياب، الجمعة، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى منذ مساء الأربعاء 130 ألف مكالمة، خلال فترة المنخفض الجوي وتساقط الثلوج.

وأوضح الشياب، أن ذروة الاتصالات الهاتفية تركزت يوم الخميس بواقع 64 ألف مكالمة.

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وأعلنت مديرية الأمن العام، مساء الخميس، عن التعامل مع 2595 عالقا منذ تراكم الثلوج في مختلف المناطق، ونُقلوا إلى مناطق آمنة.


وأشار الملازم عبدالله السعودي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، إلى التعامل مع 96 حالة مداهمة مياه لبيوت ومنشآت، و192 حالة ولادة، و1190 حالة غسيل كُلى نقلوا للمستشفيات.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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