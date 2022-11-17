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الخميس، 17-11-2022 09:11 م

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أن إجراءات التحديث للمؤسسة على كافة المستويات الإدارية والفنية والقانونية؛ تهدف إلى رفع سوية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتعاونيات وأعضاء الحركة التعاونية على حدٍّ سواء، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.

وأضاف خلال لقائه مدراء المركز ومديريات التعاون في المحافظات، اليوم الخميس، ان المؤسسة تعكف على أتمتة خدماتها في هذه المرحلة؛ لتسهيل وصول المستفيدين إليها دون أي عناء، باعتبار ذلك أحد محاور خطة تطوير القطاع العام .

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