مدير الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يعود الوكيل أول سالم مفتن سالم

الوكيل الاخباري - عاد مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، موران ترك، اليوم الأربعاء، الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب فجر أمس الثلاثاء إثر اشتباك مسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.



ونقل ترك، لدى زيارته المصاب في مدينة الحسين الطبية، تمنيات سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالشفاء العاجل له، واعتزازه بجهود وتضحيات منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.

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