الحنيطي يعود مصاب حادثة حرس الحدود ويصدر توجيهات

الوكيل الاخباري - عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب فجر اليوم إثر اشتباك مسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.



واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: "إنه تم نقل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة العناية الطبية اللازمة له، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي".

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