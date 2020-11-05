مدير مركز الحسين للسرطان يؤكد للوكيل : مستمرون في تقديم العلاج اثناء الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان المركز سيستمر بالعمل خلال فترة الحظر الشامل بعد الانتخابات وسيواصل استقبال المرضى كالمعتاد .

اضافة اعلان



واضاف الدكتور منصور ان دوام اقسام العلاج الكيماوي والاشعة العلاجية والعمليات والحالات المدخلة الى المركز سيبقى كما هو دون تغيير حتى اثناء فترة الحظر الشامل بعد الانتخابات مشيرا انه حتى لو قررت الحكومة تمديد فترة الحظر فان مركز الحسين للسرطان سيواصل استقبال المرضى كالمعتاد .

واشار منصور ان يوم العطلة الوحيد فقط هو ما تم الاعلان عنه كعطلة رسمية وهو يوم الانتخابات مشيرا الى انه حتى في هذا اليوم سيتم التعامل مع بعض الحالات وتلقي العلاج للحالات الطارئة .



