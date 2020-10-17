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السبت، 17-10-2020 12:24 ص

تفاصيل حول مدة الحظر الشامل ومتى ينتهي فعلياً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهد الحظر الشامل نهاية الاسبوع الماضي حالة من الجدل بين المواطنين نتيجة التداخل بين الحظرين الجزئي والشامل ليلة السبت على الاحد .

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واوضحت الحكومة ان الحظر الشامل في جميع مناطق المملكة انتهى الاسبوع الماضي في تمام الثانية عشرة ليلا ليصار بعدها الى بدء الحظر الجزئي للمنشات وفي تمام الواحدة فجرا للافراد .

 

وخلال هذه الساعة بدأ المواطنون بالتحرك بمركباتهم في الشوارع مستغلين فترة انفكاك الحظر لمدة ساعة واحدة .

 

ولكن هذا الاسبوع حسمت الحكومة الجدل حول هذه القضية وقررت انتهاء الحظر الشامل في تمام الواحدة من فجر يوم غد الاحد ليتواصل بعدها الحظر الجزئي للسادسة صباحا دون انقطاع . 

 

 


 




 

 


 

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