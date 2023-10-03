مدير مستشفى ابو عبيدة يكشف نوع المادة التي استنشقتها طالبات مدرسة كريمة وتسببت بحالات ضيق تنفس

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور إن 38 طالبة راجعن المستشفى منذ أمس الاثنين، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، بعد استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، في الأغوار الشماليةوأوضح الشكور، لـ " الوكيل الإخباري" أن 5 طالبات من مدرسة الكريمة الثانوية في لواء الاغوار الشمالية، راجعن المستشفى الاثنين، لإصابتهن بالسعال جراء استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسدوأوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للطالبات الخمس، تبيّن أن إصابتهن بالسعال كانت نتيجة استنشاقهن مادة الكبريت غير السامة ، التي تستخدم في رش المزروعاتوأكد الشكور، أن الطالبات خرجن بعد ذلك من المستشفىوكشف مدير المستشفى، عن مراجعة 33 طالبة جديدة المستشفى الثلاثاء، تعرضن للأعراض ذاتها، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وأُخجرت 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهنوبين أن كوادر المستشفى تعمل على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتهن وإخراجهن من المستشفى