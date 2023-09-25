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الإثنين، 25-09-2023 01:15 م

مذكرات تفاهم لخفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، أن الشركة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، بحثت من خلالها سبل خفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة، باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات للمدن الصناعية.اضافة اعلان


وحسب بيان الشركة، اليوم الاثنين، أشاد جويعد، خلال لقاء بين عدد من المستثمرين بالمدن الصناعية وشركات الغاز المسال في الأردن، بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة، والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام، حيث سيمكن العديد من الجهات الاستفادة منه في عمليات الإنتاج.

ولفت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي وإقرار قانون الاستثمار ونظام البيئة الاستثمارية.

وجدد جويعد، تأكيد دور شركة المدن الصناعية الأردنية في نهضة القطاع الصناعي في الأردن، حيث أنها وعلى مدار أكثر من 40 عاما في مجال إدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية، عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الأردني.

 




 

 


 

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