مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع مؤسسة فولبرايت الأميركية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون أكاديمي خاصة بمشروع "روابط ".

اضافة اعلان



وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد العجلوني، وعن فولبرايت المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة في الأردن ادوارد برادوس، إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية والجامعات الأميركية، حيث يمكّن برنامج "روابط"، أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من التعاون مع نظرائهم في الجامعات الأميركية في مجال البحوث العلمية والمشاريع الدولية من خلال منح تنافسية.



وأشاد الدكتور العجلوني بالجهود المبذولة بين الجانبين، والتي أسفرت عن توقيع هذه المذكرة، مشيرا إلى الفائدة المتأتية منها كتبادل الخبرات وتشجيع البحث العلمي المشترك بين الجانبين، ما ينعكس إيجابا على سمعة الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.



من جهته، عرض برادوس أهم مزايا برنامج "روابط" الذي تطلقه المؤسسة بالتعاون مع السفارة الأميركية في عمان، والهادف إلى زيادة الروابط الأكاديمية مع الجامعات الأميركية، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات لتعزيز التعاون البحثي بين الطرفين.