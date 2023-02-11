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السبت، 11-02-2023 12:09 م

مذكرة تفاهم بين إنتاج وشركة لمحة المستقبل السعودية

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الوكيل الإخباري - وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، مذكرة تفاهم، مع شركة "لمحة المستقبل" السعودية، لتحقيق التعاون في دراسة الفرص الاستثمارية للشركات الريادية الأردنية.

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وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، يأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر "ليب" للتقنية الذي انعقد أخيرا، في السعودية، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.


ووقع مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار، ومدير شركة لمحة المستقبل المهندس مناحي آل مسعود.


وقال المهندس البيطار، إن المذكرة تعتبر إحدى الممكنات المهمة للشركات الناشئة الأردنية للدخول إلى السوق السعودية وإيجاد فرص استثمارية جديدة.


ولفت إلى أن إنتاج ستواصل سعيها لدعم الشراكة بين قطاع تقنية المعلومات الأردني ونظيره السعودي.

 




 

 


 

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