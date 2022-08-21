مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات

الوكيل الإخباري - وقع المركز الوطني للأمن السيبراني وجمعية ضبط تدقيق نظم المعلومات الأمريكية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجالات أمن وتدقيق المعلومات والأمن السيبراني.

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ووقع الاتفاقية رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام تيسير المحارمة، ورئيس جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات السيد ثامر العجرمي.

ووفق الاتفاقية فإن الفريقان يرغبان في تعزيز التفاهم وتطوير التعاون المشترك والاستفادة من خبرات كل منهما وتبادل الأفكار في مجال الأمن السيبراني وتطوير التعاون المشترك في بناء وتعزيز القدرات لتطوير القطاع في الأردن،

وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث المشتركة، الاستشارات، التدريب الفني، والمسابقات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الآراء في تلك المجالات، والعمل على تصميم وتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ومزودي التكنولوجيا.



كما تضمنت استخدام المرافق المتوفرة لدى الفريقين لغايات العمل على المشاريع المشتركة و/ أو التدريب، والتعاون في مجال مشاركة المعلومات أو البيانات التي تفيد في إجراء الدراسات إو البحوث ذات الصلة في مجال الامن السيبراني، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.

ويهدف المركز الوطني للأمن السيبراني إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لحماية المملكة من تهديدات الأمن السيبراني ومواجهتها، أما جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات فهي تختص بغايات نشر الوعي والمعرفة وتطوير المفاهيم المتعلقة بأمن وتدقيق نظم المعلومات وحاكمية تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الأردني.

يشار إلى أن جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات الدولية “ايساكا”، هي جمعية مستقلة غير ربحية، تشارك في تطوير واعتماد ونشر الممارسات الرائدة عالمياً والمقبولة في أمن وتدقيق وضبط وحوكمة أنظمة المعلومات مع التركيز على مهن ضمان الجودة والتحكم والأمن ومهارات إدارة تكنولوجيا المعلومات، وتأسست عام 1969 ولديها أكثر من 200 فرع في جميع أنحاء العالم.