الإدارات المرورية: اصابتان اثر 3 حوادث

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإدارات المرورية صباح اليوم الأحد، مع عدد من العوائق والحوادث، حيث وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ما بعد جامعة الزرقاء الاهلية، ونتج عن الحادث إصابتين تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والعمل جار لإزالة الأثر المروري.

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وكما وقع حادث انقلاب لمركبة على شارع الاردن للسير القادم باتجاه مستشفى الملكة علياء العسكري دون اصابات تذكر، ما تسبب بازدحام السير فيما يجري العمل لرفع العوائق .



وأفاد التقرير المروري اليومي أنه لم يسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة وفاة اثر حوادث السير في العاصمة عمان وباقي المحافظات.