مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن وجمعية التمور

الوكيل الإخباري - وقعت سلطة وادي الأردن، وجمعية التمور الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتحسين إدارة المياه في قطاع النخيل.

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وبحسب بيان للوزارة، تهدف المذكرة التي وقعها أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، ورئيس الجمعية المهندس أنور حداد، إلى تعزيز التعاون لرفع إمكانات تحسين إدارة المياه الخاصة بقطاع النخيل، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ونقل التقنية الخاصة بتطوير إدارة المياه على مستوى المزارع والمستوى الكلي لقطاع النخيل، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات في إدارة مياه الري الخاصة بقطاع نخيل التمر.



وأوضح البيان، أن المذكرة تهدف أيضا إلى توعية وإرشاد المزارعين في الاستخدام الأمثل للموارد المائية واستخدام تقنيات وأساليب لمنع هدر المياه، وتحسين خدمات الصرف الجوفي في الوحدات الزراعية.



وأكد الحيصة أهمية توفير أشكال الدعم كافة للمزارعين وبناء تعاون فعال مع الجمعيات الزراعية التعاونية، وتعزيز وتدعيم روابط التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المياه.



وأشار إلى أن السلطة تسعى إلى توفير كل الإمكانيات لإنجاح الزراعة الوطنية مثل، زراعة التمور التي حققت نجاحا ملموسا، خاصة أنها تمثل 20 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة في وادي الأردن، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتحقق دخلا جيدا للاقتصاد الوطني، سيما وأن التمور الأردنية تمتاز بزيادة بالطلب في الأسواق العربية والعالمية.



من جهته، أشاد حداد بالتعاون المستمر مع سلطة وادي الأردن، مؤكداً أن هدف الجمعية تنمية وإدامة وتطوير قطاع نخيل التمر ومنتجيه في المملكة، من خلال جملة من النشاطات التنظيمية والترويجية والتسويقية ورفع قدرات مزارعي النخيل، وتجويد ممارساتهم الزراعية المثلى.



وأعرب عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن، وتوفير جميع التسهيلات والتعاون البناء لتذليل العقبات أمام المزارعين.