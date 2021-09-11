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السبت، 11-09-2021 03:28 م

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وزامبيا

غرفة تجارة الاردن


الوكيل الإخباري -وقعت غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة زامبيا، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

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وتهدف المذكرة التي وقعها "عن بعد"، رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي و رئيس غرفة تجارة وصناعة زامبيا تشابوكا كاواشا، بحضور القنصل الفخري لدولة زامبيا في الأردن الدكتور يوسف العزيزي، إلى وضع إطار عملي لتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين لزيادة حجم التجارة وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة.


و بموجب المذكرة، تعمل الغرف كحلقة وصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال، وتبادل زيارات الوفود التجارية، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية والوطنية التي تقام في الأردن أو زامبيا.


واكد الكباريتي أن مذكرة التفاهم ستمكن الطرفين من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة بما يخدم المصالح المشتركة، لتجاوز التحديات في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا، وبما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة.

 

 


 




 

 


 

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