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الأحد، 28-04-2024 09:12 ص

ماكرون: مستعد لبدء نقاش عن دفاع أوروبي يشمل السلاح النووي

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الوكيل الإخباري- أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء النقاش حول دفاع أوروبي يشمل السلاح النووي، مؤكداً أن بلاده مستعدة للمساهمة بالدفاع عن الأراضي الأوروبية، وليس فقط عن نفسها.

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وأوضح ماكرون -في حوار مع شبان أوروبيين في ستراسبورغ نشرته أمس السبت صحيفة "إبرا"- أن النقاش يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ، وعمليات إطلاق أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووي لدى الذين يملكونه، "والذين لديهم سلاح نووي أميركي على أراضيهم".


وشرح ماكرون أن الدفاع الأوروبي الذي اقترحه يعني نشر دروع مضادة للصواريخ من شأنها صد كل الصواريخ وردع السلاح النووي.


وأضاف أن على البلدان الأوروبية وضع جميع الخيارات "على الطاولة"، والنظر إلى ما يحميها بشكل موثوق.


وبشأن السلاح النووي، قال إن المبدأ الفرنسي هو أن باريس تستطيع استخدامه عندما تتعرض مصالحها الحيوية للتهديد، مردفاً أن هناك بُعداً أوروبياً لهذه المصالح.


"أوروبا قوية"
وكان الرئيس الفرنسي دعا إلى بناء دفاع أوروبي يمكن الثقة به للوصول إلى "أوروبا قوية"، خلال خطاب له حول أوروبا الخميس الماضي في جامعة السوربون بباريس.


وأفاد أن الدفاع الأوروبي يجب أن يكون إلى جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة روسيا التي قال إنها أصبحت أكثر تهديداً منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022.


وأكد ماكرون أن الردع النووي هو في صلب استراتيجية الدفاع الفرنسية، وبالتالي الأوروبية.


ولطالما كان بناء دفاع أوروبي هدفاً لفرنسا، لكنه واجه تردد شركائها الذين اعتبروا مظلة الناتو أكثر أماناً، إلا أن حرب أوكرانيا واحتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض أحيت النقاش حول الاستقلال الأوروبي في الدفاع.


وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أعلن يوم الجمعة الماضي عن خطة لإنشاء قوة تدخل أوروبية تكون جاهزة بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن الكثير من الأزمات "لا تناسب الناتو"، وفرنسا وحدها من تستطيع أن تقودها.


يشار إلى أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء التي لديها ردع نووي.

الجزيرة

 


 




 

 


 

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