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الأحد، 19-06-2022 08:04 م

مذكرة لإجراء تجارب لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز

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الوكيل الاخباري - وقَّع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وممثل الشركة الأردنية الصينية للمحاصيل الزراعية أمجد عبود، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لإجراء تجارب لزراعة قمح وأرز في محطات المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وتتضمن المذكرة زراعة أصناف من القمح والأرز، عالية الإنتاجية ووفق تقنيات تكنولوجيا توفير المياه، وصالحة للزراعة في مناخ الأردن، في محطات مركز البحوث الزراعية في: متوفي شمال المملكة، والخالدية شرقها، والديسي جنوبها، كما تناولت المذكرة مخطط مشاركة العملية التجريبية، وبينت خطة تقاسم المنافع الاقتصادية لنتائج البحوث.

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