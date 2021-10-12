الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي لـالوكيل: لا جديد بشان احتفالات التخرج في الجامعات

مواطنون يتبرعون لمواطن ناشد عبر برنامج الوكيل بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض

اسعار الذهب الثلاثاء 12/ 10/ 2021

الصين ترفض الاتهامات الأميركية لها بممارسة سياسة غير سوقية

13 ألفا و980 إصابة كورونا نشطة في الاردن

مواطن يناشد عبر برنامج الوكيل بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض

مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية- أسماء

ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك- أسماء

الملك يزور قطر اليوم الثلاثاء

صحة جرش لـ برنامج الوكيل : 30 حالة تسمم وحالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة

الثلاثاء، 12-10-2021 07:02 ص

مراكز إعطاء لقاحات كورونا الثلاثاء

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/12 حسب الروابط التالية:

اضافة اعلان


مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم استرازينيكا الجرعة الثانية فقط : الرابط
الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق,وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي : الرابط

- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
- الكوادر الصحية.
- الأشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.
- الاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والأمراض الوراثية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020218165755457619110

13 ألفا و980 إصابة كورونا نشطة في الاردن

unnamed

مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية- أسماء

1020216111458842785080

ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك- أسماء

الملك 3

الملك يزور قطر اليوم الثلاثاء

إدرة السير 1

تنويه من إدارة السير

شرطي سير

الأمن يحذر المواطنين من الانزلاقات والتتابع القريب

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا في المملكة الاثنين

كورونا 6

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الاثنين - أسماء

f60c4569-56c1-49d3-b1c0-f92b50434833

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الجمعة

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الاثنين - روابط