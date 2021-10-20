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مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/10/20

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاربعاء الموافق 2021/10/20 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سبوتنيك الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط 
الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل ) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.
الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط


وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي : 


- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
- الكوادر الصحية.
- الأشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.
- الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.
- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.


 




 

 


 

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