مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/10/20

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاربعاء الموافق 2021/10/20 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



مطعوم سبوتنيك الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط

الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.



مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط

وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.



الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط



* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل ) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.

الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط



وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي :



- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.

- الكوادر الصحية.

- الأشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.

- الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.

- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.

