مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/18

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم و جميع الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/11/18 حسب الرابط التالي:

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مطعوم فايزر : الرابط

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

تشترط وزارة الصحة

مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه



مطعوم سينوفارم : الرابط

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.



مطعوم استرازينيكا : الرابط

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 30 عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 30 سنة فما فوق.

