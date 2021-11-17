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الأربعاء، 17-11-2021 08:28 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/17

لقاح 4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وجميع الجرعات ليوم الاربعاء  الموافق 2021/11/17 حسب الرابط التالي:

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مطعوم فايزر جرعة أولى و ثانية و ثالثة : الرابط


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية و للعمر 18 سنة فما فوق.


تشترط وزارة الصحة
مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه


مطعوم سينوفارم جرعة أولى و ثانية و ثالثة : الرابط


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية و للعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم استرازينيكا جرعة أولى و ثانية و ثالثة : الرابط


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 30 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 30 سنة فما فوق.


 




 

 


 

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