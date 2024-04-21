الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تعود إلى الأردن

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الأحد، 21-04-2024 12:58 ص

مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تعود إلى الأردن

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الوكيل الاخباري- عادت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77 الجمعة، إلى الأردن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي في قطاع غزة، بعد دخول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/78 إلى القطاع المحاصر يوم الخميس.

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وتأتي مشاركة مرتبات المستشفى الميداني في غزة ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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