مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تعود إلى الأردن

الوكيل الاخباري- عادت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77 الجمعة، إلى الأردن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي في قطاع غزة، بعد دخول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/78 إلى القطاع المحاصر يوم الخميس.

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وتأتي مشاركة مرتبات المستشفى الميداني في غزة ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.