الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال

وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

الصحة العالمية تجدد نداءها لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة بناء المستشفيات

اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران

الجيش يصدر بيانا حول طلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن

اردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب

الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

الثلاثاء، 16-04-2024 11:33 م

القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

1713298899834


الوكيل الاخباري - تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.

اضافة اعلان


وتزينت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتشكيلاتها ووحداتها بالعلم الأردني الذي يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713294601589

وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

1713300593190

اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

القوات المسلحة

الجيش يصدر بيانا حول طلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

00

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

22

محاضرة تعاين تطور المكتبات في مدينة القدس

أخبار متعلقة
القوات المسلحة

الجيش يوضح سبب تحليق الطائرات فجر الثلاثاء

1

الإتحاد الوطني يستضيف معايدة مميزة بمناسبة عيد الفطر - صور

63848550849846450533

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

9

المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

88

الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

0

توجيهات من رئيس هيئة الأركان بشأن المتقاعدين العسكريين