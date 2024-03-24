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الأحد، 24-03-2024 04:10 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2 تتبرع بالدم للمرضى والجرحى والمصابين

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الوكيل الإخباري - قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2، أمس السبت، بالتبرع بالدم للمرضى والجرحى والمصابين من أهالي قطاع غزة الذين يرقدون على سرير الشفاء داخل المستشفى.

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وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور القوات المسلحة الأردنية الإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة، ولتجسيد روح التآخي والمحبة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.


وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه المبادرة تُعد خطوة مباركة من طواقم المستشفى في هذا الشهر الفضيل لتترجم أعظم قيم الإنسانية التي تؤديها قواتنا المسلحة الأردنية تجاه إخواننا وأهلنا في غزة، ولتعزيز روابط المحبة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين".


وبين مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الطارئة التي كانت بأمس الحاجة لنقل الدم، وتم رفد بنك الدم بوحدات من زمر مختلفة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والاحتفاظ بالكميات الأخرى في المختبر نظراً لحاجة المرضى لها.


يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 2 باشر أعماله في الثامن من آذار، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من47122 حالة من المرضى والمصابين من أهالي القطاع منذ بدء العدوان.

 




 

 


 

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