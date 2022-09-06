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الثلاثاء، 06-09-2022 06:36 م

مركز البحوث الزراعية يبحث تحديات قطاع الزيتون في عجلون

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عددا من مزارعي الزيتون في بلدة الهاشمية بمحافظة عجلون، أهم التحديات التي تواجه قطاع الزيتون، وذلك ضمن مشاريع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة التي تنفذها وزارة الزراعة.

وقال إن المركز يسعى إلى تعزيز الميزة النسبية في سلسلة القيمة الاقتصادية لأشجار الزيتون وزيتها ومنتجاتها وتوظيفها في السياحة البيئية الزراعية، مبينا أهمية التشبيك مع مدارس المزارعين الحقلية في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتأسيس جمعية تعاونية متخصصة في مجالات الزيتون لأبناء المنطقة، خصوصا أن ذلك سيعزز من مقومات النجاح .   

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