مستجدات تأجيل أقساط القروض في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر نيابي أن النواب لم يتلقوا لغاية الان أي رد حول تأجيل اقساط القروض، وما زال القرار بالانتظار.



وقال المصدر ان النقاشات من قبل اللجنة المالية مع جمعية البنوك لا زالت مستمرة لتأجيل اقساط القروض لمدة شهرين .



ويطالب مواطنون تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل لتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم، خاصة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



وفي وقت سابق قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق إنّ تأجيل أقساط القروض يتطلب دراسة مبرراته ومدى توافرها.



وأضاف محروق أن تأجيل أقساط القروض مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توافرها من عدمه، حيث إنّ العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر رمضان أو أي مناسبات أخرى.



فيما اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري انَّه لا يوجد أي مستجدات وقرارات رسمية حول تأجيل الأقساط والقروض خلال شهر رمضان حتى الآن .

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