مستشفى الجامعة يؤخر دوام يوم غد إلى العاشرة صباحا

الوكيل الاخباري - قرّر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم، تأخير دوام يوم غد الأحد، ليبدأ الساعة العاشرة صباحا، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين.



وأهاب ملحم في بيان، اليوم السبت، بجميع مدراء الدوائر ومسؤولي الورديات إجراء الترتيب اللازم للورديات المناوبة حسب خطة الطوارئ، علماً أن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار الساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.

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