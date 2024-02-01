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الخميس، 01-02-2024 02:27 م

مستشفى الجامعة يعدل دوام طوارئ الأسنان وطب الأسرة

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الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الجامعة الأردنية تفعيل عيادة طوارئ الأسنان، الكائنة في دائرة الطوارئ الرئيسية، طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسميّة وعلى مدار الساعة، وكذلك عيادات طب الأُسرة (للكبار) أيام السبت من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساءً، اعتبارًا من اليوم الخميس.

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ووفقا لبيان الجامعة اليوم الخميس، قال مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها المستشفى تجسيداً لرؤيته ورسالته المتمثلتين بتقديم الخدمة المثلى للمرضى، وبهدف استقبال عدد أكبر من المرضى في ظل التزايد الملحوظ في عدد المراجعين.


من جانبه، قال مدير دائرة طب الأسنان الدكتور زيد البيطار، إن العيادة تُعتبر رديفا لعيادات طب الأسنان المتخصصة، مشيرا الى أنها ستستقبل ضمن خطة التفعيل الجديدة الحالات الطارئة وحالات علاج الحشوات السنيّة، مؤكداً التزام الكوادر العاملة في العيادة بتقديم أفضل خدمة طبية لمرتاديها.

 




 

 


 

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