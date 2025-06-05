إقبال محدود على شراء الأضاحي في سوق عمان

وبينوا في حديثهم لوكالة الأنباء (بترا)، أن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم وبشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في عيد الأضحى المبارك.
وأشار التاجر مرشد إبراهيم إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بدخل المواطن؛ لذلك من المتوقع أن يكون الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.
وبين، أن الخاروف المستورد ارتفعت أسعاره قبيل حلول عيد الأضحى بشكل ملحوظ، ما جعل الطلب منخفضًا على البلدي والمستورد في ذات الوقت.
وقال المواطن سعد الحلو، إنه ذهب إلى أكثر من منطقة بحثًا عن سعر يتناسب مع دخله لشراء أضحيتين ولكنه وجد تقاربًا في الأسعار في جميع المناطق، وأن أسعار الماعز أقل بكثير من الخاروف، حيث قرر شراء الماعز بسعر مناسب وضمن مقدرته.
وأشار إلى أن ما يشاع عبر الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي ويقوم خلالها التجار بعرض أسعار منخفضة للأضاحي، غير صحيح ، وذلك بعد أن قام بالذهاب لهذه الحظائر ورأى عكس ذلك.
وتوقع المواطن محمد سالم، أن تزداد حركة الاقبال على الشراء خلال ساعات الصباح من يوم العيد.
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