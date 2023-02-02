مستشفى الملك المؤسس ينظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الخميس، يوما ترفيهيا لأطفال مرضى السرطان، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، بالتعاون مع جمعية بصمة أمل الخيرية، بهدف بث الروح المعنوية والأمل بين الأطفال ومشاركتهم في رسم صور البهجة لتخطي هذه المرحلة التي يعيشها المرضى وذويهم.



وثمن مدير عام المستشفى، الدكتور محمد الغزو، دور القائمين على هذه الفعالية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود كافة لتقديم الإمكانيات لهذه الفئة من الأطفال.

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