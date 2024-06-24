مسيرة دراجات تجوب العاصمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري - ينظم النادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية، مسيرة دراجات تجوب شوارع العاصمة عمان الخميس المقبل، وتنتهي في حدائق الحسين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

اضافة اعلان



ويشارك في المسيرة التي تنطلق من ساحة عبدون عند الرابعة والنصف عصرا باتجاه مقر إدارة المخدرات في الياسمين، وانتهاء بحدائق الحسين حيث موقع الاحتفال، 50 دراجاً.



وتتضمن فقرات الاحتفال موسيقات الأمن العام وفرسان الأمن العام، وألعاب خفة وفرقة "فرحة كيدز" ورسم على الوجوه، ومسابقات متنوعة للكبار، ومسابقة دولاب الأسئلة ومسابقات كرة التصادم للأطفال، وفريق كشافة الفحيص وكورال شمس الكون ومعرض توعية من أشكال المخدرات وأضرارها ومجموعة معارض بالتعاون مع الشركاء.